Man (30) doodgeschoten in Rotterdam, waarschijnlijk liquidatie

In Rotterdam is vanochtend een man van 30 jaar doodgeschoten bij zijn woning. "Het heeft alle schijn van een liquidatie", zegt een politiewoordvoerder.

Rond 07.00 uur kreeg de politie meerdere telefoontjes over een schietpartij. Twee verdachten reden weg in een auto.

De politie heeft de twee mannen aangehouden. In de buurt van stadion de Kuip wisten ze eerst te ontkomen, later werden ze alsnog aangehouden.

De man werd doodgeschoten in het stadsdeel IJsselmonde, in het zuiden van de stad. Op foto's is te zien dat het slachtoffer in een betegelde voortuin ligt.