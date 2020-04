Meerdere schietincidenten in Dordrecht, een dode

In Dordrecht hebben kort na elkaar twee schietincidenten plaatsgevonden. Even voor middernacht werd een man neergeschoten, toen de politie aankwam was het slachtoffer al overleden. Getuigen hoorden rond middernacht meerdere schoten en zagen een persoon wegrennen. De schutter wist te ontkomen.

Anderhalf uur later werd twee kilometer verderop geschoten, daarbij werd een man in zijn been geraakt. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd is en buiten levensgevaar, meldt een woordvoerder van de politie.

Volgens de politie is er geen aantoonbare relatie tussen de twee incidenten. Er is een politiehelikopter ingezet boven de stad, die ondersteunt het onderzoek vanuit de lucht. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Het eerste incident, met dodelijk afloop, vond plaats aan de Jacob van Heemskerckstraat. Het tweede incident vond plaats aan de Spirea. Over de toedracht van beide incidenten is nog niets bekend. Ook zijn er geen verdachten aangehouden.