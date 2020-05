Passend onderwijs werkt niet goed, maar hoe moet het dan wel?

"Inclusie is een leuk streven, maar je zet kinderen toch apart omdat ze anders zijn." Aan het woord is Martine, moeder van een inmiddels 15-jarige zoon met een lichte vorm van Gilles de la Tourette. "Hij bewoog veel, maakte geluid in de klas, hij kreeg voortdurend op zijn kop. We hadden het ene na het andere gesprek op school. Hij werd in een hulpgroepje gezet, maar dat werkte averechts: 'Ik ben heel dom', zei hij."

Ouders en onderwijzers trekken al jaren aan de bel over de Wet passend onderwijs, waarvan het doel is dat kinderen met bijvoorbeeld gedragsproblemen zo veel mogelijk naar een gewone school gaan. Dat nu uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de wet niet zo goed uitpakt als de bedoeling was, is voor hen dan ook niets nieuws.

Leraren klagen dat ze kinderen met psychische en lichamelijke aandoeningen niet voldoende ondersteuning kunnen geven, er zijn te veel regels, ouders voelen zich buitenspel gezet en veel kinderen zitten thuis.

Dat is ook de ervaring van Tamara. Haar zoon kon vanaf groep 4 niet meekomen in zijn klas: "De juf gaf aan dat ze zoveel kinderen in de klas had, dat ze haar aandacht niet kon splitsen. Uiteindelijk werd mijn zoon ziek: hoofpijn, buikpijn, huilen. Na een zoveelste gesprek gaf de school aan geen passend onderwijs voor hem te kunnen bieden."