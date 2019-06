Leraren kampen met grote problemen door passend onderwijs

De Tweede Kamer reageert geschokt op de uitkomsten van de lerarenenquête en de partijen pleiten voor verschillende oplossingen. Coalitiepartij D66 spreekt over "grote en terechte zorgen" en vindt dat het te veel draait om het systeem en geld, in plaats van om de leerlingen.

"Daardoor zijn leraren onvoldoende voorbereid en geschoold en komen ze in het gedrang", zegt D66-Kamerlid Van Meenen. Hij wil dat de niet uitgegeven 250 miljoen euro van het zogenoemde samenwerkingsverband direct naar de scholen gaat.

Het systeem knelt

GroenLinks wil dit ook en pleit verder, net als de PvdA, voor een basisondersteuning. Daarbij wordt de minimale ondersteuning die een school moet bieden vastgelegd. "Zo wordt duidelijk wat leerlingen, ouders én leraren kunnen verwachten," zegt GroenLinks-Kamerlid Westerveld. Minister Slob moet de regie nemen, zegt ze. "Om het passend onderwijs niet helemaal te laten mislukken."

De PvdA benadrukt dat de combinatie van werkdruk, het lerarentekort en het systeem van passend onderwijs te veel is voor leraren. "Je ziet dat het systeem knelt", zegt PvdA-Kamerlid Van den Hul, die opnieuw vraagt om extra geld om het lerarentekort op te lossen.

De dupe

De SP wil "het roer snel om", door kleinere klassen in te voeren en meer kennis de school in te halen. "Te weinig docenten, te weinig ondersteuning, te veel leerlingen in de klas, te weinig kennis en iedereen is de dupe", zegt SP-Kamerlid Kwint.

Regeringspartij VVD wil dat het makkelijker wordt om kinderen over te plaatsen naar het speciaal onderwijs. "Het daar niet kunnen plaatsen is ons een doorn in het oog", zegt VVD'er Heerema. De praktijk van passend onderwijs noemt hij "weerbarstig". "Er zijn aanpassingen noodzakelijk om zowel leerlingen als docenten beter ten dienste te kunnen zijn."

Binnenkort komt onderwijsminister Slob met een voortgangsrapportage. Eind juni is er een debat in de Tweede Kamer en dan moet duidelijk worden of er een meerderheid is voor bepaalde oplossingen.