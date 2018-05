Ouders, leraren en hulpverleners: 'Doe snel iets aan mislukt passend onderwijs'

De mailsschrijvers dragen tal van oplossingen aan, zoals de inzet van ondersteunend personeel, kleinere klassen, aparte afdelingen voor probleem- of hoogbegaafde leerlingen en het binnenhalen van psychologische hulp binnen de muren van de school. "Een zorgteam op school kan met de ouders en de leerling een plan opstellen", schrijft een leidinggevende op een school in Bergen op Zoom. "Er is geen sprake van overheadkosten en het in zichtbaar en transparant."

Ouders hameren ook op verschillende oplossingen, zoals deels thuis-onderwijs, een huiswerkvrije school, minder rigide regels en meer duidelijkheid. "Ouders moeten een goede richtlijn krijgen waardoor helder wordt, welke hulp te verwachten valt."

'Geen segregatie'

Terug naar het systeem van aparte scholen voor kinderen met leer-of gedragsproblemen, is ook niet de oplossing, vindt een vader. "Mijn zoon met dyslexie heeft een onderwijzer gehad die het vermogen had om 25 leerlingen individueel onderwijs te bieden. Iedereen was in beeld en kreeg les op maat. Misschien een uitzondering, maar het hielp wel in de cohesie binnen de klas. Segregatie lijdt niet tot gemeenschapszin. Daarvoor is juist participatie nodig."

In totaal kwamen de laatste weken bij de NOS honderden mails binnen over passend onderwijs. In bijna alle mails worden problemen aangekaart. Toch schetst dat niet altijd het juiste beeld, benadrukt een onderzoeker van het consortium Evaluatie Passend Onderwijs. Er zijn ook goede voorbeelden van passende zorg op school en veel ouders die wel extra begeleiding krijgen op de reguliere school, zijn daar tevreden over.