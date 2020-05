Wekdienst 23/5: Laatste dag ramadan • Jaarlijkse vleermuistelling

Goedemorgen! Het is de laatste dag van de ramadan, maar veel moskeeën blijven dicht vanwege corona. En in de avondschemering worden overal in Nederland vleermuizen geteld.

De dag begint met wolkenvelden. Mogelijk valt er in Zuid-Limburg eerst wat regen. Vanuit het westen breekt de zon al vrij snel door, maar in het binnenland kan later vanmiddag weer een bui vallen. Het wordt 15 tot 19 graden en er waait een flinke westenwind.