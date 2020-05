'Onduidelijkheid over kosten ongebruikte noodhospitalen'

Het is niet duidelijk wie de 14 miljoen euro moet gaan betalen die voor corona ingerichte noodhospitalen in Rotterdam Ahoy en het MECC in Maastricht hebben gekost. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Investico in samenwerking met Trouw, De Limburger en het Rotterdamse magazine Vers Beton.

In beide ziekenhuizen heeft uiteindelijk geen patiënt gelegen, maar toen ze uit de grond werden gestampt in maart nam de druk op ziekenhuizen hard toe en moest er snel gehandeld worden.

Volgens Investico schoot Rotterdam 9 miljoen euro voor. Ook werd besloten om de noodhospitalen te bouwen zonder steun van het overlegorgaan Roaz (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Dat terwijl zorgverzekeraars op 17 maart als voorwaarde hadden gesteld dat het Roaz zijn goedkeuring moest geven.

Kritiek

De zorgverzekeraars zijn kritisch op de keuze voor beide locaties, concludeert Investico. Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in de regio Rotterdam, wilde liever geen apart ziekenhuis, maar voelt meer voor extra plekken bij bestaande zorgverleners.

Nu de druk op de ziekenhuizen afneemt en de extra bedden niet nodig bleken, zijn de noodhospitalen ontmanteld.