Kritiek op presidentskandidaat Biden om uitspraak over zwarte zwevende kiezers

Een uitspraak van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden in het radioprogramma The Breakfast Club maakt de tongen los op sociale media. De Democraat beweerde dat zwarte Amerikanen die overwegen op Trump te stemmen "niet zwart" zijn.

Biden deed zijn uitspraak vanmorgen aan het einde van het radiogesprek met presentator Charlamagne Tha God (wiens echte naam Lenard Larry McKelvey is), die zelf zwart is. Charlemagne zei dat hij nog meer vragen had voor Biden en dat de Democraat daarom nog maar eens terug moest komen in het programma. "Je hebt meer vragen", reageerde Biden. "Nou, ik zal je zeggen: als je niet weet of je voor mij bent of voor Trump, dan ben je niet zwart."

Running mate

De radiopresentator antwoordde dat zijn vragen niets te maken hebben met Trump. "Maar wel met het feit dat ik iets wil doen voor mijn gemeenschap." Charlemagne doelde op Bidens keuze voor een running mate. Volgens de presentator hoopt de zwarte gemeenschap in de VS dat Biden een zwarte vrouw voor die positie kiest. "Zwarte mensen hebben uw politieke leven gered in de voorverkiezingen. Nu zijn er dingen die ze van u willen."

Bekijk hier het hele interview met Biden: