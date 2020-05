Presidentskandidaat Biden ontkent aanranding van medewerkster

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden ontkent dat hij in 1993 een medewerkster van hem heeft aangerand. Zijn woordvoerder sprak dat al eerder tegen, maar nu heeft Biden in een interview zelf gereageerd op de beschuldigingen.

De vrouw, Tara Reade, zei onlangs in interviews dat Biden haar destijds tegen een muur drukte en haar met zijn vingers penetreerde. Ook zou hij haar in haar nek gekust hebben. Biden was toen senator.

"Het is niet waar. Dit is nooit gebeurd", schrijft de 77-jarige Biden. De Democratische presidentskandidaat is door meer vrouwen beschuldigd van ongewenste seksuele intimiteiten, maar eerder zei Biden al dat hij nooit van plan is geweest om vrouwen te kwetsen.

Mensen knuffelen

"Politiek draait voor mij om menselijk contact. Ik schud handen, ik knuffel mensen, ik leg mijn handen op schouders en vertel mensen: je kunt het. Daarmee laat ik zien dat ik geef om mensen en naar ze wil luisteren. Ik heb gehoord wat de vrouwen zeggen. Ik begrijp ze. En ik zal meer rekening houden met hun persoonlijke ruimte", zei Biden na eerdere beschuldigingen.

Tara Reade was in 1993 stafmedewerkster van Biden. Ze was toen 29 jaar oud, Biden 50. Onlangs heeft ze bij de politie aangifte gedaan van aanranding, maar de zaak is verjaard. Reade zegt dat ze doodsbedreigingen krijgt sinds ze met haar verhaal naar buiten is gekomen. Met de aangifte wil ze zichzelf beschermen tegen nieuwe bedreigingen.

Bekenden van de oud-stafmedewerkster zeggen dat Reade hun vlak na de aanranding al heeft verteld wat er was gebeurd. Reade zou destijds ook een klacht over Biden hebben ingediend bij de Senaat en daarna zou ze op een zijspoor zijn gezet.

Vicepresident Rapinoe?

Joe Biden gaat het bij de presidentsverkiezingen in november opnemen tegen de kandidaat van de Republikeinen, president Trump. De Amerikaanse topvoetbalster Megan Rapinoe heeft vandaag gezegd dat ze onder Biden vicepresident wil worden en de komende maanden campagne wil voeren als 'running mate'.