Vrouw die Biden beschuldigt, wil dat hij zich terugtrekt uit presidentsrace

Bewijs dat de beschuldiging klopt, is er niet. Verklaringen van mogelijke ooggetuigen ontbreken. Wel heeft een aantal bekenden en familieleden van de oud-stafmedewerker gezegd dat Reade hen destijds over het incident heeft geïnformeerd, zonder overigens Joe Biden toen met naam en toenaam te noemen en ook zonder de details die de kern vormen van haar beschuldigingen.

Oude klacht moet uitsluitsel geven

De beschuldiging van Reade wordt tot nu toe door geen van Bidens medewerkers of haar oud-collega's ondersteund. Wel zou er een officiële klacht zijn, die Reade destijds zegt te hebben ingediend bij de Senaat. Biden heeft gevraagd deze klacht openbaar te maken, om de waarheid boven tafel te krijgen, maar de secretaris van de Senaat zegt dat het niet is toegestaan dit soort informatie te delen. Of de klacht echt bestaat, is dan ook niet duidelijk.

Amerikaanse media gaan verschillend om met de kwestie. Een commentator van The New York Times schreef afgelopen week dat de Democraten moeten gaan nadenken wie van hen het in de de presidentsverkiezingen in november moet opnemen tegen Trump, nu Biden in een netelige positie zit.