Presidentskandidaat Joe Biden beschuldigd van aanranding

Een oud-medewerker van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft bij de politie in Washington DC aangifte gedaan van aanranding. Volgens Tara Reade (56) heeft Biden haar in 1993 tegen een muur gedrukt en met zijn vingers gepenetreerd. Ook zou hij haar in haar nek gekust hebben. Biden was toen senator.

Een woordvoerder van Biden ontkent de aantijgingen. "Wat duidelijk is over deze claim: het is niet waar. Het is absoluut niet gebeurd."

Stagebegeleider

Reade werkte negen maanden als stafmedewerker op het kantoor van Biden als stagebegeleider. Vorig jaar sprak zij zich al uit over de handtastelijkheid van de ex-vicepresident, maar deelde op 25 maart pas de verdere details van het incident via een podcast en gaf sindsdien meerdere interviews.

Vorige week is Reade naar de politie gestapt. Met de aangifte kan niets meer gedaan worden, want de zaak is verjaard. Ze zegt het toch gedaan te hebben om zichzelf te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Toen ze voor het eerst sprak over Biden ontving zij doodsbedreigingen en werd ze ervan beschuldigd voor Rusland te werken.

Klacht ingediend

Een vriendin van Reade verklaart dat zij aan haar destijds over de aanranding heeft verteld en bevestigt haar verhaal. Ook een andere vriendin en haar broer bevestigen (delen) van het verhaal.

Reade zegt een officiële klacht ingediend te hebben bij de Senaat in 1993 over Biden, nadat zij bij meerdere collega's haar verhaal had gedaan maar er geen actie werd ondernomen. Hierna zou zij minder taken hebben gekregen en mocht zij niet meer de stagiaires begeleiden. Kort daarna kreeg ze een maand om een nieuwe baan te zoeken, vertelt ze.

Toenmalige collega's zeggen niets over het voorval te weten en ook geen wangedrag van Biden tegen vrouwen te hebben gezien. Ook degenen bij wie Reade zou hebben bij geklaagd zou hebben zeggen nooit een klacht te hebben ontvangen.

Meerdere beschuldigingen

Reade was een van de acht vrouwen die vorig jaar naar buiten traden en zeiden dat Biden hun had geknuffeld, gekust of aangeraakt en dat zij zich daardoor ongemakkelijk voelden. Er waren nog geen beschuldigingen van aanranding. Biden reageerde toen met een video waarin hij zei "veel bewuster" rekening te houden met de persoonlijke ruimte van mensen.

De zeven andere vrouwen hadden geen nieuwe informatie over hun ervaringen, maar sommigen hebben wel gezegd de beschuldigingen van Reade te geloven.