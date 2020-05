Dier op mens-besmetting: 'Kans blijft klein, maar wel alert op blijven'

De afgelopen maanden kwamen er wel steeds meer berichten over dieren die het coronavirus opliepen: een tijger in New York, katten en honden in Hongkong, de VS, België en Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat katten, in tegenstelling tot honden, het virus ook op andere katten kunnen overdragen. Stegeman: "We weten dat ze geïnfecteerd kunnen worden. Honden moeilijker dan katten, maar het aantal bevestigde gevallen onder katten is wereldwijd nog steeds beperkt."

De vraag is of dat ook komt doordat er weinig is getest. De testcapaciteit was de afgelopen maanden beperkt en dieren stonden achteraan in de rij. Kan het dan niet zo zijn dat er wereldwijd misschien veel meer katten zijn besmet? Stegeman verwacht dat niet. Het virus heeft zich vooral tussen mensen efficiënt verspreid, katten lijken moeilijker te infecteren. Een nieuwe studie waarin breder gekeken wordt naar naar katten en COVID-19 moet daar meer inzicht in geven.

"De enige gegevens die we nu hebben komen van een onderzoek in Hongkong, waar vijftien katten van Covid-19 patiënten zijn gevolgd, daarvan werd er maar één positief getest. En in Nederland bleken er bij een zelfde soort onderzoek bij een van de nertsenfokkerijen drie van elf geteste katten besmet."