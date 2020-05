Coronavirus vastgesteld bij drie katten en een hond

Bij drie katten en een hond in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Dat heeft minister Schouten van Landbouw bekendgemaakt. De katten zijn "boerderijdieren", die leven bij een nertsenfokkerij waar de aanwezigheid van het virus was vastgesteld.

De hond, een Amerikaanse bulldog die de dierenarts inmiddels heeft laten inslapen vanwege ademhalingsproblemen, had een baasje met covid-19.

Bij de vier dieren wijst alles erop dat ze zijn besmet geraakt door mensen. Schouten zegt geen aanwijzingen te hebben dat huisdieren mensen besmetten. "In de onderzoeken naar besmette dieren die we tot nu toe hebben gezien, waren het eerst de baasjes en dan de dieren."

Als je coronaverschijnselen hebt, moet je je huisdier niet aaien of knuffelen, zegt Schouten. "Houd dan afstand tot je hond of kat. Laat bijvoorbeeld iemand anders je hond uitlaten. En je kan bijvoorbeeld je kat in een andere ruimte zetten."

Als je dier verschijnselen heeft, moet je de dierenarts bellen, raadt Schouten verder aan.