Minister Schouten: aannemelijk dat mens met corona besmet is door nerts

Het is aannemelijk dat er een besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden van nerts op mens, zegt minister Schouten van Landbouw. Het is niet duidelijk bij welke nertsenhouderij dit gebeurd is.

Volgens de minister werd de kans op besmetting van nerts op mens niet groot geacht. Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Het zou voor het eerst in Nederland zijn dat een mens door een dier is geïnfecteerd met het coronavirus. De minister kon niet zeggen hoe dat in andere landen is.

Er zijn extra maatregelen afgekondigd voor nertsenhouderijen. "Alle bedrijven worden gescreend en er komt een bezoekverbod voor in de stallen." Medewerkers moesten al beschermende kleding dragen. Volgens Schouten hangt het virus niet in de lucht buiten de stallen.

Het is vooralsnog niet nodig om dieren te ruimen. "We willen eerst een breder beeld krijgen van alle fokkerijen. Ruimen is het uiterste middel, eerst willen we andere maatregelen treffen."