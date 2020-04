Onderzoek naar corona bij katten van zorgmedewerkers met covid-19

De reden dat er toch een onderzoek wordt gedaan, is dat minister Schouten van Landbouw daarom heeft gevraagd. Ook zij heeft geen aanwijzingen dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het virus, maar wil wel zo veel mogelijk zekerheid.

In het buitenland is het virus in enkele gevallen in huisdieren aangetroffen. In Hongkong is het virus in monsters van twee honden en een kat vastgesteld en in België is het virus bij een zieke kat gevonden. In een dierentuin in New York raakten tijgers en leeuwen via hun verzorgers besmet.

In China is geprobeerd om honden, katten, fretten, kippen, eenden en varkens opzettelijk met het virus te besmetten. Bij een paar fretten en katten is dat gelukt. "Maar dat is niet hoe het in de natuur gaat", zei Broens in het NOS Radio 1 Journaal.

Toch onderzoek

Toch wil ze graag onderzoeken of een ziek mens een kat kan besmetten en of een besmetting van kat naar kat kan gaan, hoe goed dat gaat en of die katten dan ook een infectie doormaken.

De Universiteit Utrecht werkt bij dit onderzoek samen met andere wetenschappelijke instellingen. Broens hoopt dat het volgende maand kan beginnen. De eerste resultaten worden op zijn vroegst over een paar maanden verwacht.

Nertsen en varkens

Gisteren werd bekend dat nertsen in twee fokkerijen in Noord-Brabant besmet zijn geraakt, vrijwel zeker door hun verzorgers omdat enkele van hen waarschijnlijk ook besmet zijn geweest.

Minister Schouten laat ook onderzoeken of varkens besmet kunnen raken. "Het is belangrijk om dit uit te sluiten", schreef ze in de brief aan de Kamer. De resultaten worden in augustus verwacht.