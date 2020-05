Johnson & Johnson staakt verkoop talkpoeder in VS onder druk van claims

Johnson & Johnson stopt in de VS en Canada met de verkoop van talkhoudend babypoeder. Het bedrijf schrijft dat in verband met de coronacrisis veelgevraagde producten voorrang krijgen, maar zegt ook dat de verkoop van het middel is gedaald door de verspreiding van "misinformatie" en een reeks aan rechtszaken.

Duizenden consumenten en nabestaanden van kankerpatiënten hebben het bedrijf aangeklaagd, omdat in het poeder asbest zou zitten. Asbest is kankerverwekkend.

De Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelentoezichthouder ontdekte in oktober vorig jaar inderdaad sporen van asbest in het middel. Johnson & Johnson deed daarna zelf ook onderzoek, maar kon niets vinden.

Binnenskamers gehouden

Johnson & Johnson blijft in Noord-Amerika wel babypoeder op basis van maismeel verkopen. Op andere markten blijven zowel talk- als maismeelhoudend babypoeder beschikbaar.

"We blijven ervan overtuigd dat ons babypoeder veilig is", laat het bedrijf weten. Wetenschappelijke studies van medische experts gedurende tientallen jaren zouden dat aantonen.

Verhalen dat het middel asbest bevat, doen al jaren de ronde. Persbureau Reuters schreef in 2018 dat er tussen 1971 en 2000 geregeld kleine hoeveelheden asbest in het poeder werden aangetroffen. Het bedrijf zou daarvan op de hoogte zijn geweest, maar de informatie werd binnenskamers gehouden.

Uitspraak rechtbank Missouri

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Missouri veroordeelde het bedrijf in 2018 tot 4,3 miljard euro aan schadevergoedingen en boetes in een zaak die door 22 vrouwen en nabestaanden van vrouwen was aangespannen.

Ze zeiden dat de vrouwen door het gebruik van babypoeder en andere talkpoederproducten van Johnson & Johnson eierstokkanker hadden gekregen. Het bedrijf ging in hoger beroep. Een definitieve uitspraak is er nog niet.