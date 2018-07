Johnson & Johnson moet 4 miljard euro schadevergoeding betalen

Een jury in St. Louis heeft farmacie- en cosmeticaconcern Johnson & Johnson veroordeeld tot een recordschadevergoeding van bijna 4,7 miljard dollar, zo'n 4 miljard euro. De jury deed uitspraak in een zaak die was aangespannen door 22 vrouwen, die zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen van talkpoeder van het bedrijf: dat zou asbest bevatten.

Johnson & Johnson is verwikkeld in zo'n 9000 rechtszaken over het talkpoeder. Het concern houdt vol dat zijn producten geen kanker veroorzaken en geen asbest bevatten.

Het enorme bedrag dat de jury nu heeft vastgesteld, valt in twee delen uiteen: 470 miljoen euro is bedoeld als schadevergoeding, ruim 3,5 miljard euro is een boete. Johnson & Johnson gaat in beroep tegen de uitspraak en noemt het proces "fundamenteel oneerlijk".

De vrouwen die de zaak hadden aangespannen zeggen dat ze kanker hebben gekregen door tientallen jaren babypoeder en andere producten met talk te gebruiken. Volgens hen wist het concern al sinds de jaren 70 dat producten asbest bevatten, maar heeft het consumenten daar nooit voor gewaarschuwd.

Vorig jaar speelde een soortgelijke zaak in Californië. Johnson & Johnson werd toen tot zo'n 360 miljoen euro schadevergoeding veroordeeld, maar ging daartegen met succes in beroep.

De Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond onderzocht enkele jaren geleden het talkpoeder van Johnson & Johnson en stelde toen vast dat daar geen asbest in zat.