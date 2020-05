Wekdienst 20/5: nieuw steunpakket • kort geding sportschool

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanaf 9.30 uur wordt de Tweede Kamer bijgepraat over het coronavirus, door onder meer het RIVM. In de middag houdt het kabinet een persconferentie over het nieuwe steunpakket en debatteert de Kamer over de coronamaatregelen. De NOS zendt het debat uit op NPO 1, NPO Start, NOS.nl, de NOS-app, NPO Politiek en onze socialemediakanalen.

Hoe gelukkig en welvarend zijn we in Nederland? Het CBS publiceert om 9.15 uur de Monitor Brede Welvaart, waarin ook de vergelijking wordt gemaakt met de rest van de wereld.

Het kort geding dient van fitnessketen BigGym tegen de Staat. BigGym wil een einde aan de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus.

Wat heb je gemist?

Huisartsen gaan in een vroeg stadium bloedverdunners geven aan coronapatiënten met een hoog risico op trombose. Ook mensen die mogelijk besmet zijn komen in aanmerking. Het gaat om kankerpatiënten, mensen die trombose hebben gehad of bij wie dat veel voorkomt in de familie.

Tot nu toe kregen coronapatiënten pas in het ziekenhuis bloedverdunners. Een nieuwe richtlijn van huisartsen moet ziekenhuisopnames en complicaties voorkomen.

Ander nieuws uit de nacht

Flink meer uitkeringsaanvragen in april: bij uitkeringsinstantie UWV kwamen vorige maand 74.000 nieuwe aanvragen binnen voor een WW-uitkering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart, en toen was er ook al een flinke stijging.

Grootste toename doden in Brazilië, Bolsonaro pleit voor malariamedicijn: in Brazilië is het hoogste aantal coronadoden op een dag gemeld, 1179. Het virus heeft in het land inmiddels aan bijna 18.000 mensen het leven gekost.

Wolfwerende netten in bruikleen voor Brabantse boeren: de boeren krijgen van de provincie netten waar stroom op staat, om hun dieren te beschermen. Er zijn al enige tijd aanwijzingen dat er een wolf in Brabant is.

En dan nog even dit

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore wordt geridderd. Hij krijgt de onderscheiding voor het inzamelen geld voor de Britse gezondheidszorg. De 100-jarige liep rondjes in zijn tuin en liet zich daarvoor sponsoren.

Zijn doel was om 1000 pond op te halen, maar de teller staat inmiddels op bijna 33 miljoen. De onderscheiding zal worden uitgereikt door de Britse koningin Elizabeth.

Moore kreeg voor zijn honderdste verjaardag 125.000 kaartjes: