Sportschool 1 juni open 'onwaarschijnlijk', keten stapt naar rechter

Minister Van Rijn van Medische Zorg denkt niet dat sportscholen al op 1 juni open kunnen. "Dat lijkt me onwaarschijnlijk", zei hij na afloop van een gesprek met de sector. Van Rijn wees erop dat het kabinet behoedzaam te werk wil gaan bij het 'van het slot halen' van de samenleving. "Niet alles kan tegelijk."

Fitnesscentra vinden het onterecht dat ze vooralsnog tot 1 september moeten wachten voor ze weer open mogen. Ze denken dat dat eerder kan. Van Rijn zei dat hij de teleurstelling van de branche begrijpt. In het gesprek is afgesproken dat de sector met aanvullende voorstellen komt om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens het sporten te beperken. "Die voorstellen gaan we dan rustig bekijken en voorleggen aan deskundigen voor advies", zei Van Rijn.

Sportscholen vormen volgens deskundigen een risico omdat er bij binnen sporten in een kleine ruimte aerosolen kunnen ontstaan. Dat zijn wolken met minuscule druppels zweet en ander lichaamsvocht. Dat is volgens deskundigen een goede voedingsbodem voor het virus.

Kort geding

BigGym, een sportschoolketen met 20 filialen, hoopt een snellere opening bij de rechter af te dwingen. De keten spant een kort geding aan tegen de staat. Die zaak dient woensdag 20 mei.

"Wij voelen ons verplicht een vuist te maken en op te komen voor de belangen van onze branche", stelt de keten. BigGym zegt te spreken namens de leden, het personeel en toeleveranciers. "Maar uiteraard ook namens alle 4000 fitness-ondernemers met hun 3,2 miljoen geregistreerde leden."

Sportscholen mogen hun diensten wel weer buiten aanbieden. Sinds gisteren is buiten sporten in groepsverband weer toegestaan, zolang mensen anderhalve meter afstand houden. Van die mogelijkheid maken veel sportscholen meteen gebruik.