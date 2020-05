Gyms met gewichten en spinningfietsen naar buiten, daar mag sporten wel

Ook bij Crossfit AKA in Amsterdam-West zijn ze deze week begonnen met buiten-workouts, op de stoep voor de gym. "Mensen vinden het leuk dat ze weer bij ons kunnen sporten", zegt eigenaar Alexander Kreuger. "Onze lesblokken zitten allemaal snel vol."

Er zijn mensen die hun lidmaatschap hebben opgezegd sinds de gedwongen sluiting. "Dat is ook goed te begrijpen, als mensen geen of minder inkomen hebben. Maar we hebben ook veel steun en loyaliteit gekregen van leden", zegt Kreuger. "Met deze lessen buiten voelt het alsof we weer voorwaarts gaan. Al is onze capaciteit nog beperkt. Normaal hebben we ruimte voor 45 mensen, nu voor maar 9."

De gym heeft geen plek voor een tent. Maar ook als het regent gaan de trainingen door. "De animo zal dan wel minder zijn. En ik kan als eigenaar dan ook wel huilen. Want onze materialen zijn er eigenlijk niet geschikt voor. Als zo'n barbell door de regen gaat roesten, kan je 'm weggooien. Het is misschien lullig voor de boeren, maar ik hoop dat het voorlopig niet regent."

Gemeentelijk beleid

Brancheorganisatie NL Actief zegt dat het per gemeente verschilt wat sportscholen wel en niet mogen buiten. "Apeldoorn is bijvoorbeeld superstreng, daar mag niks", zegt Kim van Uitert van NL Actief. "Zwolle is dan weer heel makkelijk en in Ter Apel ondersteunen ze de sportschool zelfs."