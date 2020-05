Grootste toename doden in Brazilië, Bolsonaro pleit voor malariamedicijn

Brazilië wil het malariamedicijn chloroquine vaker inzetten bij de behandeling van het coronavirus. Dat heeft president Jair Bolsonaro gezegd. Hij deed dat op de dag dat het land de meeste doden als gevolg van het coronavirus meldde.

Brazilië noteerde dinsdag 1179 nieuwe doden. De coronapandemie heeft inmiddels zeker 17.971 mensen het leven gekost in Brazilië, meldde het ministerie van Volksgezondheid. Het aantal besmettingen met het coronavirus nam toe met 17.408 tot een totaal van ruim 270.000. Wereldwijd zijn er alleen in de VS en Rusland meer besmettingen vastgesteld.

Geen bewijs

In een livestream op Facebook zei Bolsonaro dat er vandaag nieuwe richtlijnen volgen rond het gebruik van chloroquine, enkele dagen nadat de minister van Volksgezondheid was opgestapt omdat hij de richtlijnen niet wilde ondertekenen.

Minister Nelson Teich vertrok na ongeveer een maand, omdat hij het niet eens was met het coronabeleid van president Bolsonaro. Die wil dat patiënten meteen het malariamedicijn krijgen. Tot nu toe gebeurt dit alleen bij de meest ernstige patiënten.

Zijn opvolger, generaal Eduardo Pazuello, die voorlopig het ministerie zal leiden, gaat de richtlijnen wel ondertekenen. Er is geen bewijs dat het middel werkt in de strijd tegen het coronavirus.

Voorraadje

Bolsonaro vertelde dat hij zelf een hoeveelheid van het anti-malariamiddel bewaart voor het geval dat zijn 93-jarige moeder het nodig heeft. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij dagelijks een pil van een ander anti-malariamiddel, hydroxychloroquine, slikt ter bescherming tegen besmetting met het coronavirus. Ook de werking van dat medicijn tegen het coronavirus is niet bewezen, terwijl het wel ernstige bijwerkingen kan geven.

Na de toename van het aantal doden in Brazilië zei Trump dat hij een inreisverbod voor Brazilianen overweegt. Brazilië begon zelf al in maart met het weren van buitenlandse vliegtuigpassagiers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.