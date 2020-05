Wolfwerende netten in bruikleen voor Brabantse boeren

Boeren in Brabant krijgen wolfwerende netten van de provincie om hun dieren te beschermen tegen wolven. De boeren die dat willen, krijgen de netten in bruikleen, zegt een woordvoerder van de provincie tegen Omroep Brabant. Welke boeren de netten willen gebruiken, wordt nu geïnventariseerd.

Doodgebeten schapen

Er bestaat al enige tijd het vermoeden dat de wolf op Brabants grondgebied is. Boer Jos Verhulst uit Hedikhuizen vond vanmorgen elf doodgebeten schapen. Het is de derde keer binnen een week dat hij op die manier schapen verloor: zaterdag vond hij twintig dode dieren en op vrijdag verloor hij negen van zijn schapen.

Dna-onderzoek moet nog uitwijzen of het inderdaad een wolf is geweest die de schapen heeft gedood, maar bij Verhulst is er geen twijfel: "Ik weet 100 procent zeker dat het een wolf is."

De Maas overgestoken

Donderdag hadden schapenboeren in de verre omtrek van de Maas al contact met elkaar opgenomen, nadat woensdag in het Gelderse Aalst schapen waren doodgebeten en donderdag in Wijk en Aalburg. "Schijnbaar is de wolf dus de Maas overgestoken", zegt Verhulst.

Eerder dit jaar, in februari, werden er schapen doodgebeten in Boekel en Venhorst. Ook daar was het vermoeden dat een wolf dat op zijn geweten had.