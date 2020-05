Wekdienst 10/5: Lockdown in Suriname versoepeld • En Moederdag in coronatijden

Moet je vandaag toch de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In een groot deel van Suriname mogen de inwoners per vandaag weer tot elf uur 's avonds de straat op. In het deel waar een totale lockdown gold, mag dat tot zes uur 's avonds.

Er zijn van die ontknopingen die de Nederlandse voetballiefhebber nooit meer vergeet. Dat geldt zeker voor de climaxen van 2007 en 2016. Studio Sport Archief blikt terug op die memorabele seizoenen. Vanaf 15.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Door de coronacrisis zal ook Moederdag anders verlopen dan normaal. Hoe beleef jij deze dag vandaag? Laat het ons weten via oproep@nos.nl.

Wat heb je gemist?

De afstemming van basisscholen met de kinderopvang verloopt moeizaam, zei Felix Rottenberg, voorzitter van de Branchevereniging Kinderopvang gisteravond in tv-programma Op1. Veel scholen hebben niet overlegd met de buitenschoolse opvang, die ook herstart nu maandag de basisscholen weer opengaan. Hij vergeleek de verhouding tussen beide met de relatie van "een neef en een nicht die elkaar niet zo aardig vinden".

Als voorbeeld noemde hij de situatie in Tilburg, waar kinderopvangorganisaties de hele week met ouders hebben gebeld, omdat schoolbesturen vanwege de vakantie niet bereikbaar waren. In 65 procent van de gevallen gaat het volgens hem goed, maar in 35 procent niet. "Dat is echt te veel, het is echt een probleem (...) Scholen gaan te veel hun eigen gang."

Ander nieuws uit de nacht:

Jandino haalt tonnen op voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten: de 800.000 euro die hij met de benefietshow gisteravond ophaalde wordt besteed aan voedselpakketten.

Musk dreigt met vertrek Tesla uit Californië: de fabriek mag niet open vanwege de coronamaatregelen in de VS. De Tesla-baas dreigt naar de rechter te stappen of de fabriek te verplaatsen naar Nevada of Texas.

Schoten in woning Didam, vier mensen opgepakt: Op straat lagen kogelhulzen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

En dan nog even dit:

Zanger Jangu Macrooy heeft het Eurovisiesongfestival niet gewonnen. Hij werd dertiende met het nummer Grow. IJsland kreeg de meeste punten, gevolgd door Rusland en Litouwen. Omdat het echte Songfestival komende week niet doorgaat, is er een alternatieve online competitie gehouden.

De uitslag van het alternatieve festival zegt weinig over de kansen van volgend jaar. Dan moeten alle deelnemers namelijk een nieuw nummer insturen.

Benieuwd naar de winnaar? Dit is de clip van de IJslandse zanger Daði Freyr: