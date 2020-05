Kinderopvang-voorzitter Rottenberg haalt hard uit naar scholen

Felix Rottenberg, voorzitter van de Branchevereniging Kinderopvang, heeft hard uitgehaald naar een deel van de basisscholen. Er zijn te veel scholen die niet in overleg zijn getreden met kinderopvangorganisaties over de buitenschoolse opvang, zei hij in tv-programma Op1. Hij vergeleek de verhouding tussen beide met de relatie van "een neef en een nicht die elkaar niet zo aardig vinden".

Rottenberg noemde als voorbeeld de situatie in Tilburg, waar volgens hem 30 schoolbesturen niet bereikt konden worden door de kinderopvang. "Die zijn op 27 april op vakantie gegaan: 'doei, we zien het daarna wel'." Kinderopvangorganisaties hebben volgens Rottenberg tot en met dit weekend gebeld met ouders, "Over wat hun wensen zijn en hun vaste opvangdagen. Dat zijn 3000 gesprekken. In een land dat uitblinkt in logistiek en in overleg is dat bezopen."

Rottenberg noemde ook Amsterdam, Delft en Almere als steden waar scholen niet goed in overleg zouden zijn gegaan met de kinderopvang over bso. "Maar we gaan het oplossen. De kinderopvang blinkt uit in organiseren."

Rampenplan

Volgens Rottenberg ontbrak het aan sturing bij de rijksoverheid. "Er had een centraal programma moeten zijn waar iedereen zich aan houdt. Daar had bovenaan moeten staan: ga met elkaar in overleg."

Dat sommige scholen kiezen voor halve dagen is "een rampenplan", aldus Rottenberg.

In de show zat ook ChristenUnie-leider Seegers. Die bracht in dat de voorbeelden van Rottenberg uitzonderingen zijn. Rottenberg adviseerde hem daarop een en ander eens na te vragen bij zijn partijgenoot Slob, de minister van Onderwijs. Volgens Rottenberg gaat het bij 65 procent van de scholen goed, maar bij 35 procent niet. "Dat is echt te veel, het is echt een probleem (...) Scholen gaan te veel hun eigen gang."

Morgen gaan de meeste scholen voor het eerst weer open. Ze waren dan zo'n twee maanden gesloten, een periode waarin onderwijs op afstand werd gegeven.