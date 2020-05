Schoten in woning Didam, vier mensen opgepakt

In Didam zijn vier mensen opgepakt nadat er schoten waren gelost in een woning. De vier werden door agenten in kogelwerende vesten uit een ander huis gehaald. Over slachtoffers is niets bekend.

De woning waarin geschoten is, ligt aan de Kerkstraat. Er liggen meerdere kogelhulzen op straat.

De politieactie trekt veel bekijks in het dorp, meldt Omroep Gelderland. De straat is inmiddels afgesloten en de politie doet onderzoek. Zowel de Duitse als de Nederlandse politie is met meerdere eenheden aanwezig.