Musk dreigt met vertrek Tesla uit Californië

Elon Musk dreigt zijn Tesla-fabriek en hoofdkantoor in de staat Californië te verplaatsen nu de fabriek nog niet open mag vanwege de coronamaatregelen in de Verenigde Staten. Daarmee dreigt de Tesla-topman op Twitter.

Gisteren gaven de autoriteiten in Alameda County, waar de fabriek ligt, geen toestemming om te heropenen. Alleen essentiële werkzaamheden mogen weer opstarten. De autofabriek van Musk valt daar niet onder.

Musk zegt in een tweet dat de beslissing indruist tegen onder meer de grondwet en wat de gouverneur van de staat en president Trump willen. Hij dreigt met een rechtszaak tegen Alameda County.

Vervolgens dreigt Musk de fabriek en het hoofdkantoor per direct te verplaatsen naar de staten Texas en Nevada. Of Tesla blijft in Californië, hangt volgens hem af hoe de staat zich in de toekomst zal opstellen.

In de fabriek en op het hoofdkantoor van Tesla werken ongeveer 20.000 mensen. Musk heeft de Amerikaanse coronamaatregelen herhaaldelijk bekritiseerd. Zo noemde hij de lockdown in Californië "fascistisch".