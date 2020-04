Groen licht CDA Brabant voor coalitie met FvD, maar 'onder strenge voorwaarden'

De CDA-fractie in Noord-Brabant krijgt van de leden in die provincie die aan een peiling meededen het vertrouwen om samen te werken met Forum voor Democratie. Maar zo'n coalitie is alleen mogelijk onder strenge voorwaarden, zegt het provinciale partijbestuur op basis van de uitkomsten van de peiling.

Van de bijna 5000 Brabantse CDA-leden deden 816 leden aan de peiling mee. Een krappe meerderheid van hen, 56 procent, noemt besturen met FvD in Brabant acceptabel.

Uit de peiling blijkt wel dat een deel van de achterban veel wantrouwen heeft vanwege de grondbeginselen van FvD en uitspraken van landelijk leider Baudet. Het provinciale partijbestuur beveelt de fractie aan om verdere sessies met leden te hebben zodra de inhoud van het akkoord van de onderhandelende partijen bekend is, en het overleg halfjaarlijks voort te zetten.

Formeel heeft de raadpleging en het advies van het provinciale bestuur geen bindend karakter; de vraag is nu of de achtkoppige Brabantse fractie zich gesteund zal voelen de voorgenomen samenwerking met Forum voor Democratie door te zetten. Als de fractie daartoe besluit, wordt Brabant de eerste provincie waar Forum voor Democratie in een meerderheidscollege gaat meebesturen.

Boeren

CDA, Forum, VVD en Lokaal Brabant werden het eerder eens over samenwerking. Vanwege kritiek binnen het CDA organiseerde het bestuur van die partij een ledenraadpleging. Door de coronacrisis was een ledenvergadering niet mogelijk en kreeg de raadpleging een schriftelijk en digitaal karakter.

Voorstanders van samenwerking zeiden vooraf dat ze hoopten op een andere koers op milieu- en stikstofgebied. Veel Brabantse boeren, van oudsher een groot deel van de CDA-achterban, hadden weinig op met de strenge maatregelen van het vorige college met GroenLinks, wat het CDA ertoe bracht uit dat college te stappen. Ze hopen dat met Forum een gematigdere koers wordt gevaren.

"Het is niet zo dat de vlag nu wordt uitgehangen in Brabant", zegt fractievoorzitter Mark Janssen uit Mill. Maar na het mislopen van de vorige coalitie waren er volgens hem "geen andere opties meer" .

"Dat is ook pragmatisme. We gaan elkaar niet uitsluiten, we moeten samenwerken. De vraag is: wat is leidend? 180 tekens op Twitter van Baudet, of 180 familiebedrijven in Brabant die door beleid dreigen failliet te gaan?"