Forum voor Democratie gaat meebesturen in Noord-Brabant

Het is de eerste keer dat Forum voor Democratie - de grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten van een jaar geleden - gaat meebesturen in een meerderheidscollege in ons land.

In Limburg doet Forum wel mee in een extra-parlementair college -een soort zakenkabinet- met zeven bestuurders van zes partijen. De gedeputeerden die in Noord-Brabant gaan besturen zijn, anders dan in Limburg, straks wel gebonden aan hun partijen.

In alle andere provincies kwam het ondanks de winst van Forum voor Democratie uiteindelijk niet tot samenwerking. In Noord-Brabant aanvankelijk ook niet. Maar nadat het CDA in december uit onvrede over het stikstofbeleid uit het college stapte werd er gezocht naar nieuwe samenwerking. En die is nu dus gevonden.