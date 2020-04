Kabinet komt met meer steun voor ondernemers (onder wie zzp'ers)

Het kabinet komt met zes nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers, onder wie zzp'ers. Het gaat om tijdelijke belastingverlichtingen ter waarde van vier miljard euro. Het is de bedoeling dat het geld later alsnog grotendeels in de schatkist komt.

Een van de maatregelen is een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling. Dat houdt in dat ondernemers tijdelijk van een lager salaris voor zichzelf mogen uitgaan, wat resulteert in lagere loonheffing. Naar verwachting gaan 135.000 ondernemers gebruikmaken van deze regeling. Gemiddeld levert dat 6200 euro voordeel op, rekent het ministerie van Financiën voor.

Er wordt ook gesleuteld aan de zelfstandigenaftrek, een vrijstelling van inkomsten voor ondernemers. Voorwaarde voor die aftrek is dat ondernemers (ook zzp'ers) 1225 uur per jaar besteden aan hun bedrijf of eenmanszaak.

Door de coronacrisis dreigen veel mensen de norm niet te halen en daarom zal de Belastingdienst er van 1 maart tot en met 31 mei van uitgaan dat ondernemers zeker 24 uur per week hebben gewerkt. Het ministerie denkt dat 40.000 mensen hier profijt van hebben, gemiddeld 1800 euro.

Bloemen en bonnen

Er komt ook meer ruimte voor werkgevers om onbelaste vergoedingen aan hun werknemers te geven. Het gaat bijvoorbeeld om een bosje bloemen of een cadeaubon. Bijkomende voordeel volgens het kabinet: een extra impuls voor sectoren die de aardigheidjes produceren.

Ook de regeling voor de vennootschapsbelasting wordt tijdelijk aangepast. Om bedrijven meer geld in kas te laten houden, krijgen ze de mogelijkheid om verliezen die ze dit jaar verwachten te verrekenen met de vennootschapsbelasting over 2019. Die belasting, die bedrijven dit jaar moeten betalen, kan daarmee lager uitkomen. Volgens Financiën gaat deze maatregel 125.000 bedrijven aan.

Lenen en hypotheken

Het kabinet kondigt verder aan dat de invoering van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap met een jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2023. Ondernemers krijgen hierdoor meer tijd om schulden af te lossen. Ongeveer 11.000 mensen hebben hier voordeel bij, schat het ministerie.

De laatste maatregel gaat over hypotheken. Mensen die een betaalpauze hebben aangevraagd zodat ze rente en aflossing later kunnen betalen, krijgen daarvoor meer ruimte. Het bedrag kan worden uitgesmeerd over de resterende looptijd van de hypotheek. Naar verwachting zijn 60.000 mensen hiermee geholpen.

Zo zijn de uitgaven voor de coronamaatregelen verdeeld: