We geven tientallen miljarden extra uit. Waar haalt Nederland dat geld vandaan?

Vrij plotseling kan de overheid tientallen miljarden euro's extra uitgeven om de economie te ondersteunen. Geld dat we niet op de plank hebben liggen, want de uitgaven en inkomsten van de staat zijn normaal gesproken min of meer in balans.

Waar komt dat extra geld vandaan, en wat voor gevolgen hebben de bijgekomen schulden?

De extra uitgaven

Ondernemers, werknemers en zzp'ers die geen geld zien binnenkomen door de coronacrisis kunnen deels een tegemoetkoming van de overheid krijgen. Daar heeft de staat geld voor opzij gezet: 10 tot 20 miljard euro voor de eerste drie maanden (tot eind mei). Een hele grove schatting, want hoeveel geld er precies nodig is hangt af van hoeveel mensen uiteindelijk een beroep op de regeling doen.

Minder inkomsten

Naast dit geld, dat de overheid direct extra uitgeeft, loopt de staat ook inkomsten mis. In eerste instantie omdat ondernemers en zzp'ers toestemming hebben gekregen om hun belastingen later te betalen. De hoop is dat zij dit later alsnog kunnen terugbetalen, maar dat is natuurlijk niet zeker. Het kan ook zijn dat een bedrijf later alsnog failliet gaat.

Er komt nu hoe dan ook minder geld binnen bij de staat, omdat veel handel plat ligt. Anders gezegd: wie naar de kapper gaat of een nieuwe auto koopt betaalt daar normaal 9 of 21 procent belasting over, geld dat doorrolt naar de overheid. Maar over wat bedrijven nu en later niet verkopen, komt geen geld binnen.