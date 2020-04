Kabinet: geen nieuwe steun bedrijven die bonussen uitkeren

Het kabinet wil steunmaatregelen voor bedrijven verlengen "zolang dat nodig is", maar is bezig om extra voorwaarden in te bouwen voor een tweede ronde aan steunmaatregelen. Daarmee moet onder andere voorkomen worden dat bedrijven bonussen of dividend uitkeren zolang ze overheidssteun krijgen.

Ook wordt gekeken of het omscholen van personeel een voorwaarde zou moeten zijn, voordat ondernemers in aanmerking komen voor alle steun. En er wordt gekeken of het voor alle sectoren wel wenselijk is dat de overheid maximaal tot wel 90 procent van het salaris betaalt voor werknemers voor wie geen werk is. De tweede week van mei wordt daar een knoop over doorgehakt.

Doorn in het oog

Het is het kabinet een doorn in het oog dat bedrijven die steun krijgen nu bonussen en dividend uit kunnen keren. Onderzocht wordt hoe dat soort zaken aan banden kan worden gelegd. Dat moet voorkomen dat steungeld, bedoeld voor het behoud van banen, naar aandeelhouders en de top van het bedrijfsleven gaat.

De uitvoering daarvan is niet eenvoudig. Vooral bij kleinere ondernemers is het lastig te controleren of ze zichzelf winst hebben uitgekeerd, bijvoorbeeld omdat zij een deel van het bedrijf hebben verkocht. Bij beursgenoteerde bedrijven is dat makkelijker te controleren.

Ook veel partijen in de Tweede Kamer hebben de wens om eisen te stellen voordat bedrijven weer steun krijgen. Eerder stelden GroenLinks, SP en PvdA in het openbaar al eisen aan nieuwe steun. Nu zegt ook D66 eisen te willen stellen. Bedrijven die voor de tweede ronde noodsteun krijgen van de overheid mogen dit en volgend jaar geen bonussen en dividend uitkeren, zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg.

De VVD twijfelt over extra voorwaarden aan bedrijven, omdat die lastig uit te voeren zouden zijn. Die partij wil het liever bij een moreel appel houden.

64 miljard

De financiële maatregelen die tot nu toe zijn aangekondigd gelden tot eind mei. Voor al die maatregelen heeft het kabinet tot nu toe 19 miljard euro uitgegeven om de economie overeind te helpen. Daarbovenop komt er nog eens voor 45 miljard euro minder aan belastingen binnen waarvoor uitstel is verleend. De verwachting is dat grofweg 80 procent daarvan alsnog later binnenkomt.

Opgeteld mist de overheid dus dit jaar al 64 miljard euro aan inkomsten. Dat geld leent Nederland extra bij op de kapitaalmarkt.

Dat het totaalbedrag de komende maanden verder zal oplopen is dus een feit. De vraag is hoe hoog het bedrag zal worden.