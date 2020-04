Kabinet bereidt zich voor op nieuwe droogte maar 'tuintje sproeien kan nog'

Het kabinet houdt er rekening mee dat ook dit jaar problemen zullen ontstaan door droogte. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekijkt samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke maatregelen nodig zijn, zegt Landbouw-minister Schouten.

In sommige delen van het land, vooral op hoge zandgronden, is al sprake van flinke droogte. Waterbedrijf Vitens riep mensen gisteren op zo zuinig mogelijk met water te zijn. Volgens het bedrijf is er een forse stijging in het drinkwatergebruik, omdat veel mensen thuiszitten.

Schouten zegt dat we echt moeten beseffen dat water schaars kan zijn. "We zijn in Nederland altijd gewend geweest om te rekenen met te veel water. We zien nu het omgekeerde, dat er steeds meer droogte komt. Onder meer boeren nemen al maatregelen, we moeten er mee rekenen dat dit geen uitzonderingen meer zijn."

Extra water opslaan

Volgens Schouten zijn er gelukkig vorig jaar ook al maatregelen genomen, zoals het extra opslaan van water en het uitbreiden van de verzekeringen voor landbouw. Nu wordt opnieuw bekeken hoe je meer water kunt bufferen. Ook wordt bekeken hoe de waterverdeling moet verlopen als water heel schaars wordt.

De droogte is vaak het eerst te merken op hoge zandgronden. In Drenthe, Groningen, Twente en op de Veluwe moest de brandweer al vaker uitrukken de laatste tijd vanwege bos- en heidebranden. Sinds vorige week geldt in heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit de risicokaart van de brandweer.

"Het is echt niet zo dat het er in Nederland nu overal heel slecht voor staat, er is nog geen noodsituatie, maar we moeten overal op voorbereid zijn en niet wachten tot het te laat is", aldus Schouten.

"De auto wassen, het terras schoonspuiten of je tuintje sproeien kan nog, maar als heel droog wordt kan het zijn dat je tot maatregelen overgaat waarbij dat niet meer kan", zegt Schouten. "Als het zover is, dan hoort u dat van ons."