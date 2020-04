Weinig regen, meer verdamping: droogte leidt in natuur tot brandgevaar

Liefst vier keer moest de brandweer vannacht uitrukken op de Veluwe om bos- en heidebranden te blussen. Eerder deze maand woedden ook in andere gebieden natuurbranden. In Drenthe was het in korte tijd drie keer raak, ook Groningen en Twente moesten het ontgelden.

Sinds gisteren geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden, blijkt uit de risicokaart van de brandweer. Van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's is in 21 regio's 'fase 2' van kracht, waarin een brand zich snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. De overige vier veiligheidsregio's registreren het natuurbrandrisico niet.

In fase 2 is het risico op uitbreiding van een brand groter dan in fase 1, legt Margreet Zoer uit, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing bij de brandweer. "Die fase is vooral bedoeld als extra waarschuwing aan mensen in de natuur: let op als je daar bent. Mocht er brand ontstaan, dan verspreidt die zich sneller."