Derde natuurbrand in Drenthe in korte tijd

In Drenthe is vanavond voor de derde keer in korte tijd een natuurbrand geweest. Het vuur woedde in een stuk natuur bij het dorp Elim, bij Hoogeveen.

De brandweer sprak van een zeer grote brand. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. In een gebied van 150 bij 150 meter waren meerdere kleine brandhaarden. Verschillende brandweerkorpsen uit de omgeving bestreden de vlammen, schrijft RTV Drenthe. De oorzaak is nog onbekend.

De Veiligheidsregio Drenthe, waar de brandweer onder valt, vroeg mensen vooral niet op de brand af te komen en hulpdiensten de ruimte te geven.

Meer branden

Vandaag brandde al een stuk natuur bij Klazienaveen af en gistermiddag was er een grote brand bij Alteveer in de gemeente Noordenveld.