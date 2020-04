Brandweer hele nacht in touw met natuurbranden op de Veluwe

De brandweer is vannacht een paar keer uitgerukt om bos- en heidebranden op de Veluwe te blussen. De schade lijkt mee te vallen. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Kort na middernacht brak in een bos ter hoogte van het Herenhul in Apeldoorn brand uit. Twee uur later was er een heidebrand bij Hoenderloo. Even later vatte een heidegebied bij Radio Kootwijk vlam en om 04.30 uur vloog een stuk heide in Uddel in brand.