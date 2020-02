De winter was nat, winderig en zeer zacht

Morgen begint de meteorologische lente en daarom heeft het KNMI de weerstatistieken van de winter op een rij gezet. Hoewel, van een winter kunnen we nauwelijks spreken, want het was uitzonderlijk zacht. De minimumtemperatuur daalde slechts 15 keer onder nul. Gemiddeld beleven we in een winter 38 vorstdagen.

Alle drie de afgelopen maanden waren warm. In december werd het gemiddeld 5,8 graden tegen 3,7 graden normaal, in januari 6,2 in plaats van 3,1 en in februari 7,2 tegen 3,3 graden normaal. Daarmee was het de op één na zachtste februari maand ooit.

Nauwelijks vorst, nauwelijks zon

Het koudst werd het op 21 januari in Maastricht, toen het kwik daar daalde naar -5,4 graden. Van echte vorst was nauwelijks sprake: alleen in het Limburgse Ell was er één ijsdag. Dat is een dag waarbij het de hele dag vriest. Liefhebbers van schaatsen op natuurijs kwamen deze winter dus bedrogen uit.

De laatste tien dagen waren erg somber, met op veel plaatsen regen en drie of vier zonloze dagen. "Voor ons gevoel lijkt de zon deze winter dan ook een zeldzaamheid, maar dat valt wel mee", zegt NOS-weervrouw Willemijn Hoebert. Landelijk waren er 186 uren zon, tegen 196 uur gemiddeld.

Natste februari ooit gemeten

De winter van 2019 en 2020 zal vooral herinnerd worden als nat. Er viel zo'n 233 millimeter neerslag, tegen 195 millimeter normaal. Vooral in februari, met de stormen Ciara, Dennis en Ellen, liepen veel mensen een nat pak op.

Met zo'n 124 millimeter neerslag, tegen 55 normaal, was het de op twee na natste februarimaand ooit. In het Verenigd Koninkrijk was het zelfs de natste februari ooit gemeten.

Voorlopig zijn we ook nog niet van de regen verlost. Volgens de weerverwachting wordt het de komende week opnieuw nat.