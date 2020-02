Februari was 'heel zacht, heel nat en behoorlijk winderig'

"Deze maand zien we een langzaam herstel", zegt Jane Alblas van de Unie van Waterschappen. "Het probleem is nog niet overal opgelost, maar de neerslag van nu helpt wel."

In de Gelderse Achterhoek, volgens Alblas een van de droogste gebieden van Nederland, is twee weken geleden bijvoorbeeld het sproeiverbod opgeheven dat sinds afgelopen zomer van kracht was. Doordat het zoveel had geregend, was het water in de rivieren en beken daar weer op normaal niveau. Dat gold toen nog niet voor het grondwater op de hogere zandgronden, maar na de regen van afgelopen weekend wel, zegt het waterschap Rijn en IJssel.

Maar, benadrukt het waterschap, het is nog te vroeg om te spreken van een "stabiel herstelde situatie". Dat zegt Alblas ook. "Voor nu is het even goed nieuws, maar in april komt het droogteseizoen er alweer aan. Als we weer met hogere temperaturen te maken krijgen, krijg je weer meer verdamping. Maar voor hetzelfde geld krijgen we een natte zomer, net als in 2016. Het is koffiedik kijken."