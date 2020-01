Het regent flink, maar in het oosten is het nog altijd te droog

Het gaat om de hogere zandgronden in met name Twente en de Achterhoek. Maar ook in enkele gebieden in Brabant en Limburg is het nog droog. "Die gebieden liggen hoger, op een soort bult", legt Huurnink uit. "Daar moet het water dus wat hoger komen." In die gebieden is de grondwaterstand bij lange na nog niet normaal. De beken staan er nog leeg. En dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar.

Het is niet alleen de hoogte van het gebied, maar ook de slechte staat van de grond die ervoor zorgt dat bodem de regen niet goed vasthoudt. "Het water zoekt de weg van de minste weerstand dus lekt het snel weg via grote scheuren en kieren", legt Alblas uit. "Pas als de grond wat sompiger wordt, trekt het vocht makkelijker in de grond."

Groen gras

In het droge gebied staan boerenbedrijven en dorpen zoals het Gelderse Hengelo en Zelhem. "Mensen gaan die droogte in het voorjaar merken aan hun tuin", waarschuwt Huurnink. "Nu is het gras nog groen door de regenbuien, maar wanneer de bomen weer blad krijgen, zul je merken dat de wortels niet allemaal bij het grondwater kunnen." Het waterschap verwacht in het voorjaar dan ook een enorme vraag naar water om te kunnen sproeien.

Om een zo groot mogelijke buffer op te bouwen neemt het waterschap de komende weken lokale maatregelen. Bijvoorbeeld door schotten te plaatsen in slootjes en beken. Ook worden duikers, de betonnen buizen die sloten met elkaar verbinden, afgesloten. Dat moet ervoor zorgen dat het regenwater niet uit de sloten weglekt maar de tijd krijgt om de grond in te zakken. "Al het water dat nu valt moet de grond in."

Van dat sproeiverbod in Waterschap Rijn en IJssel heeft op dit moment overigens niemand last. "Boeren hebben nu geen gewassen op de akkers staan. Maar het geeft wel aan hoe droog het hier nog is", aldus de woordvoerder van het waterschap.