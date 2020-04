Wekdienst 16/4: Van Dissel praat Kamer bij • G7 overlegt over corona

Wat heb je gemist?

Nederlanders gaan vergeleken met andere Europeanen relatief nog vaak de deur uit. We gaan weliswaar minder vaak naar ons werk, met het openbaar vervoer en naar de supermarkt, maar die afname is minder fors dan gemiddeld in Europa.

Dat blijkt uit een analyse door de NOS van statistieken die Google sinds kort vrijgeeft. Het gaat om reizen van smartphone-gebruikers die locatiegeschiedenis hebben ingeschakeld, waarmee Google weet waar ze wanneer zijn geweest.

Ander nieuws uit de nacht

Sterke stijging aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart: bijna 38.000 mensen kregen vorige maand een nieuwe WW-uitkering, 42 procent meer dan in februari.

Vrouw aangehouden voor brandstichting bij ingang Tweede Kamer: het was al de derde keer dat de 28-jarige vrouw een brandpoging deed, maar dit keer was er daadwerkelijk een klein vuurtje.

Tientallen Rohingya dood gevonden op ronddrijvend schip: bijna 400 anderen leefden nog, maar waren uitgehongerd, meldt de kustwacht van Bangladesh.

En dan nog even dit

De wielrenners in het stilgelegde peloton zijn blij met de nieuwe rondekalender die gisteren werd gepresenteerd. "Nu we dit weten, kunnen we straks een serieus programma gaan opstellen", zegt Tom Dumoulin, tweede in de Tour de France van 2018. "Ik ben blij dat er nu een poging wordt gedaan het wielerjaar nog voor een deel te redden."

"Dit is het nieuws waar we allemaal op zaten te wachten", zegt viervouding Tour-winnaar Chris Froome. Wout Poels: "Als het allemaal doorgaat is het geweldig. Dat betekent ook dat we tegen die tijd normaler kunnen leven. Alle koersen zijn wel dicht op elkaar, maar het is sowieso een bijzonder jaar."