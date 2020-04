Vrouw aangehouden voor brandstichting voor ingang Tweede Kamer

Bij de Tweede Kamer is vanavond een 28-jarige vrouw aangehouden. De vrouw probeerde brand te stichten buiten voor de ingang van het Kamergebouw.

Het is de derde keer dat de vrouw probeerde brand te stichten, maar vanavond was er daadwerkelijk een klein vuurtje. Ze had wat kranten aangestoken en die bij de ingang neergegooid.

De brandweer kreeg een melding van de mogelijke brand bij de Tweede Kamer en heeft het brandje snel kunnen blussen.