Nederlanders gaan nog vaak op pad, 'maar dat hoeft niet erg te zijn'

Volgens hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek van de Universiteit Utrecht is bovendien niet precies duidelijk hoeveel maatregelen vereist zijn om de uitbraak van het virus te beperken. "We weten niet of 30 procent of 40 procent minder contact met elkaar een significant verschil maakt", aldus Heesterbeek.

Andere landen doen mogelijk dus zelfs te veel, denkt Heesterbeek. "Al is het wel een risico dat we, omdat we nét genoeg doen, misschien ook sneller terugvallen in onze oude patronen dan landen die echt helemaal op slot hebben gezeten."

Minder treinreizen

Uit cijfers die Apple sinds kort vrijgeeft blijkt dat Nederlanders vooral het openbaar vervoer links laten liggen. Het aantal reizigers met trein, bus en tram nam met 80 procent af, terwijl het aantal reizigers te voet en per auto 'slechts' een ruime halvering kende. De Apple-data zijn afkomstig van iPhone-gebruikers die de Kaarten-app voor navigatie gebruiken.