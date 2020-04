Impasse in fractie 50Plus niet voorbij: 'We gaan er een nachtje over slapen'

De Tweede Kamerfractie van 50Plus is na bijna twee uur overleg niet tot een oplossing gekomen voor het conflict rond voorzitter Geert Dales. Fractievoorzitter Krol zei na afloop van de online-vergadering dat hij achter de aanpak van Dales staat. Kamerlid Sazias zei dat de rest van de fractie nog steeds wil dat Krol óók het vertrouwen opzegt in Dales.

Beiden gaven aan dat het overleg nu is geschorst en dat ze morgen verdergaan. "We gaan er een nachtje over slapen", aldus Krol en Sazias. De fractievoorzitter voegde er nog aan toe dat het wel een lastige situatie is. "Ik zal niet ontkennen dat ik probleempjes heb."

Het conflict bij 50Plus kwam eerder vandaag tot uitbarsting toen een aantal Eerste en Tweede Kamerleden en erevoorzitter Jan Nagel in een persbericht het vertrouwen opzegden in voorzitter Geert Dales. Krol was het enige Tweede Kamerlid dat nog wel vertrouwen had in de voorzitter.

Harde woorden

In een persbericht hekelden de dissidenten de "autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven" van Dales. Ook zou hij met "grof taalgebruik" vooraanstaande leden beledigen. Krol erkent dat Dales vaak harde woorden gebruikt. "Dat zou soms een tandje minder kunnen. Maar sommige oude mannetjes in de partij zijn niet de makkelijkste, die hebben een harde aanpak nodig."

Gisteren werd bekend dat Dales ondanks de kritiek volgend jaar maart wil meedoen als kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat liet 50Plus weten in een verklaring waarin ook stond dat Nagel en Eerste Kamer-fractievoorzitter Van Rooijen de kandidatuur steunen. Volgens die twee is dat niet waar en had dat niet in de verklaring mogen staan. Ook de andere dissidenten vielen daarover.

Vorige week zegden verschillende provinciale voorzitters van de seniorenpartij het vertrouwen al op in Dales. Zij zeiden ernstige kritiek te hebben op de manier waarop hij de Kamerverkiezingen van volgend jaar voorbereidt en spraken van ondemocratisch gedrag.