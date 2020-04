Provinciale voorzitters 50Plus zeggen vertrouwen op in partijvoorzitter Dales

Provinciale voorzitters van 50Plus hebben het vertrouwen opgezegd in Geert Dales, de voorzitter van het hoofdbestuur. Ze hebben ernstige kritiek op de manier waarop Dales de Kamerverkiezingen van volgend jaar voorbereidt en beschuldigen hem van ondemocratisch gedrag. Partijleider Krol is het niet met de critici eens en blijft achter Dales staan.

De woordvoerder van de critici, de Zuid-Hollandse voorzitter Schut, zegt dat zij een meerderheid van de provinciale afdelingen vertegenwoordigen. Volgens hen is 50Plus gebaat bij een stabiel en integer bestuur, maar is er nu sprake van populistisch en dictatoriaal gedrag.

De Algemene ledenvergadering van 50Plus kon onlangs vanwege de coronacrisis niet doorgaan en daarom werd afgesproken dat er via e-mail en per post zou worden gestemd over de commissies die het programma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer voorbereiden. Volgens de voorzitters hebben veel leden geen stemmail gekregen en leek het erop dat anderen juist meer dan één keer konden stemmen.

Dales naar Kamer ?

De critici zeggen verder dat als een lid van het hoofdbestuur zich zelf kandidaat stelt voor de Tweede Kamer hij zich moet terugtrekken uit het bestuur. 50Plus-leider Krol zei eerder dat hij Dales graag in de Kamer zou willen hebben. De partijvoorzitters zeggen daarover dat Dales zich er niet over uitlaat of hij wel of niet kandidaat wil zijn.

"Door hier geen duidelijkheid over te verschaffen, roept dit de vraag op hoe onafhankelijk hij als voorzitter van het hoofdbestuur kan zijn met betrekking tot het selectieproces. Het kan niet zo zijn dat de voorzitter van 50Plus meebeslist over zijn eigen geschiktheid en plaatsing op de lijst", zeggen de voorzitters.

Ze beschuldigen Dales er ook van dat hij e-mails aan individuele leden van provinciale besturen heeft gestuurd waarin de "ethiek- en fatsoensgrens op grove wijze is overtreden". Hij zou in niet mis te verstane woorden zijn mening hebben gegeven over bepaalde mensen.

Krol vindt kritiek onbegrijpelijk

Dales zegt in een reactie dat de achterban niets moet weten van de oproep van de voorzitters. Hij benadrukt dat bij 50Plus de leden de dienst uitmaken en dat hij veel steun ontvangt.

Partijleider Krol vindt de handelwijze van de provinciale partijvoorzitters onbegrijpelijk. Volgens hem horen ze niet in 50Plus thuis. "Ze hebben dit gedaan zonder overleg met hun besturen en zonder de leden erin te kennen. Dat is weinig democratisch en ze verwijten de voorzitter dat hij niet democratisch zou zijn."

Krol voegt eraan toe: "Als deze vijf lieden denken dat ze kunnen konkelfoezen in achterafkamertjes, dat was het verleden van 50Plus en niet de toekomst". Volgens Krol is er nog helemaal geen stemming geweest, en kunnen alle leden meestemmen. Krol herhaalt vandaag dat hij Dales graag in de Kamer zou willen hebben. Maar ook hij zegt niet te weten of Dales zich heeft gemeld.