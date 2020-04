Crisis bij 50Plus: Kamerleden zeggen vertrouwen op in voorzitter Dales

Een aantal Eerste en Tweede Kamerleden van 50Plus zegt het vertrouwen op in partijvoorzitter Geert Dales. Het gaat om drie van de vier Tweede Kamerleden: Sazias, Van Otterloo en Van Brenk. Fractievoorzitter Krol zegt desgevraagd van niks te weten en stelt dat hij het vertrouwen in Dales niet opzegt. Verder gaat het om oprichter en erevoorzitter Nagel, Eerste Kamerlid Baay en Eerste Kamer-fractievoorzitter Van Rooijen.

In een persbericht hekelen de Kamerleden de "autocratische en weinig democratische stijl van leidinggeven" van Dales. Ook zou hij met "grof taalgebruik" vooraanstaande leden beledigen. "Een voorzitter dient een verbindende rol te hebben, maar Dales werd in toenemende mate zelf het middelpunt van conflicten."

'Niet pijnlijk, wel gek'

Volgens een woordvoerder van 50Plus komt de Tweede Kamerfractie in spoedberaad bijeen. "We weten alleen dat er een persbericht is uitgegeven. Daar zijn we mee bezig. We kunnen er nu niets meer over zeggen." Het spoedberaad is online. Na afloop komt er hoogstwaarschijnlijk een verklaring.

Dales zegt niet onder de indruk te zijn. "Tsja, Jan Nagel heeft weer eens wat verzonnen. Het gaat maar om zes leden, van de 5000 of 6000 die we hebben. Ik vind het niet eens pijnlijk, maar wel gek. Niet één ervan heeft mij gebeld om het erover te hebben."

De voorzitter suggereert dat er wellicht een extra ledenvergadering kan komen waarin de leden kunnen aangeven of zij nog vertrouwen in hem hebben. "Dan vragen we gewoon: wat vinden jullie ervan?"

Kritiek uit de provincie

Gisteren werd bekend dat Dales volgend jaar maart wil meedoen als kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat liet 50Plus weten in een verklaring waarin ook stond dat Van Rooijen en Nagel de kandidatuur steunen. Die twee ontkennen dat dus vandaag.

Vorige week zegden verschillende provinciale voorzitters van de seniorenpartij het vertrouwen al op in Dales. Zij zeiden ernstige kritiek te hebben op de manier waarop hij de Kamerverkiezingen van volgend jaar voorbereidt en spraken van ondemocratisch gedrag.

Het is niet voor eerst dat het rommelt bij de ouderenpartij. Eind 2018 wilde de ene helft van het bestuur nog de andere helft ontslaan. Eerder dat jaar stapten zeven van de acht leden van het hoofdbestuur op vanwege een conflict over de bestuursstijl en werkwijze van een aantal bestuursleden.

In 2014 was er een conflict binnen de Tweede Kamerfractie die toen uit twee leden bestond. Dat leidde uiteindelijk tot een splitsing in twee groepen (50Plus/Baay en 50Plus/Klein).