Hoofdbestuur 50Plus roept leden op om deel van eigen bestuur te ontslaan

Het hoofdbestuur van de ouderenpartij 50Plus wil een deel van het eigen bestuur ontslaan. Het gaat om "een of meerdere bestuursleden", staat in een uitnodiging voor een extra ledenvergadering op donderdag 29 november in Driebergen.

In de uitnodiging staat niet om welke bestuursleden het gaat. Wel wordt duidelijk dat de samenwerking zo slecht is dat de voorbereidingen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Europees Parlement niet soepel verlopen. Het bestuur moet "leidend" zijn en het "goede voorbeeld" geven. "Het hoofdbestuur slaagt er in zijn huidige samenstelling onvoldoende in die leidende rol waar te maken", staat in de uitnodiging.