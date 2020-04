Partijvoorzitter Dales (50Plus) ondanks kritiek toch kandidaat voor Kamerzetel

Voorzitter Geert Dales van 50Plus wil volgend jaar maart meedoen als kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft 50Plus laten weten in een verklaring. Dales krijgt steun van fractievoorzitter Henk Krol en partijprominenten Jan Nagel en Martin van Rooijen.

Vorige week zegden verschillende provinciale voorzitters van de seniorenpartij het vertrouwen nog op in Dales. Zij zeiden ernstige kritiek te hebben op de manier waarop Dales de Kamerverkiezingen van volgend jaar voorbereidt en spraken van ondemocratisch gedrag. Volgens hen moet een lid van het hoofdbestuur dat zich kandidaat stelt voor de Tweede Kamer, zich terugtrekken uit dat bestuur. Dales zei juist veel steun te ontvangen van 50Plus-leden.

50Plus zegt in de persverklaring dat Dales tot de verkiezingen aanblijft als voorzitter, "maar zich nadrukkelijk zal onthouden van elke bemoeienis met de kandidaatstellingsprocedures".

Ledenvergadering gaat toch door

De boze provinciale voorzitters maakten ook bezwaar tegen de gang van zaken rond de ledenvergadering, die onlangs vanwege de coronacrisis niet door kon gaan. Daarom werd per e-mail en per post gestemd over de commissies die werken aan het programma en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. De voorzitters zeiden dat veel leden geen stemmail hadden gekregen, anderen konden volgens hen juist vaker dan één keer stemmen.

50Plus zegt dat de vergadering toch doorgaat, voor 1 september, als het RIVM dat tenminste toelaat. Mocht het door de coronamaatregelen niet kunnen, dan gaat de stemming digitaal door en zal een onafhankelijke commissie toezicht houden.