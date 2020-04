Wekdienst 13/4: Karel Doorman naar Cariben • Serious Request zamelt geld in

Moet je vandaag toch de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Nederlandse marineschip Zr. Ms. Karel Doorman vertrekt vandaag voor drie maanden naar het Caribisch gebied, om te helpen met het coronavirus.

De Franse president Emmanuel Macron spreekt maandagavond voor de derde keer de bevolking toe over de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Hij biedt volgens Franse media geen verlichting, zoals in sommige andere Europese landen het geval is, maar komt juist met meer maatregelen. Hij zou de lockdown fors gaan verlengen.

3FM start met een extra editie van Serious Request. De zender zamelt geld in voor het Rode Kruis dat hulp biedt tijdens de coronacrisis. De goede doelenactie vindt normaal vlak in de dagen voor kerst plaats.

Wat heb je gemist?

De VS en Mexico hebben zich aangesloten bij het akkoord dat de OPEC met Rusland heeft gesloten over de olieproductie. Ze hebben afgesproken dat ze 10 procent minder olie gaan produceren. In mei en juni wordt de productie beperkt met 9,7 miljoen vaten per dag.

De olieprijs is ingestort door de coronacrisis, omdat lockdowns en gesloten grenzen de vraag naar olie sterk hebben doen dalen. De prijsdaling werd nog versterkt door de prijzenoorlog tussen Rusland en OPEC-leider Saoedi-Arabië. Door de productievermindering hopen de landen de prijzen weer omhoog te krijgen.

Ander nieuws uit de nacht:

Doden in Mississippi door tornado's: in de Amerikaanse staat zijn zeker zes doden gevallen. Ten minste 300 woningen raakten door het extreme weer beschadigd. In Mississippi en buurstaat Louisiana werden meerdere tornado's gemeld.

Gevallen trapezeartiest loopt weer: de Russische acrobate die begin januari gewond raakte bij een val in het Amsterdamse Carré, kan weer lopen. Eind deze maand kan ze op krukken het revalidatiecentrum verlaten.

Agenten schieten man in been na melding huiselijk geweld: de man in het Gelderse Zevenaar zou de agenten met een wapen hebben bedreigd, waarna ze hem met pepperspray bespoten en hem in zijn been schoten.

En dan nog even dit:

De in Amerika populaire tv-show Saturday Night Live was dit weekend niet live en het programma werd ook niet zoals gewoonlijk in een studio gefilmd, maar opgenomen bij de makers thuis. En er was een bijzondere gastpresentator: Tom Hanks. Hij was voor het eerst weer te zien sinds zijn besmetting met corona: