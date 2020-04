Gevallen trapezeartiest loopt weer

De Russische acrobate die begin januari gewond raakte bij een val in het Amsterdamse Carré, kan weer lopen. Haar fysiotherapeut zegt tegen Hart van Nederland dat Kristina Vorobeva eind deze maand op krukken het revalidatiecentrum kan verlaten.

"Haar revalidatie is heel intensief geweest. Ze kon niks toen ze binnenkwam. Ze kon alleen haar voeten bewegen", zegt Mireille Pont. "Ze heeft er ongelofelijk veel effort in gestoken."

Vorobeva raakte gewond tijdens het Wereldkerstcirus toen ze een val van 10 meter maakte. De vrouw viel met haar partner toen bij hem een tand afbrak. Daardoor schoot het bitje waarmee hij haar vast had los.

Wereldniveau

Pont verwacht dat Vorobeva uiteindelijk weer zonder krukken zal kunnen lopen, maar durft niet te zeggen of ze ooit weer zal kunnen optreden. "Dat is koffiedik kijken. Ze was trapeze op wereldniveau. Het lijkt mij onmogelijk om weer op datzelfde niveau te komen, maar wie weet verbaast ze ons."

Volgens de fysiotherapeut kan het hele herstel nog wel 2 jaar duren.