Olieproducerende landen bereiken akkoord over vermindering productie

De VS en Mexico hebben zich aangesloten bij het akkoord dat de OPEC met Rusland heeft gesloten over de olieproductie. Ze hebben afgesproken dat ze 10 procent minder olie gaan produceren. In mei en juni wordt de productie beperkt met 9,7 miljoen vaten per dag.

De olieprijs is ingestort door de coronacrisis, omdat lockdowns en gesloten grenzen de vraag naar olie sterk hebben doen dalen. De prijsdaling werd nog versterkt door de prijzenoorlog tussen Rusland en OPEC-leider Saoedi-Arabië. Door de productievermindering hopen de landen de prijzen weer omhoog te krijgen.

Vrije markt

Donderdag kwamen de OPEC en Rusland al tot het besluit om de olieproductie terug te brengen, maar toen wilden de Verenigde Staten en Mexico nog niet toezeggen mee te doen.

Eerder dit weekend kwam president Trump over de brug.

Mexico

Het akkoord liet toch daarna nog op zich wachten omdat Mexico bleef dwarsliggen. Mexico hoeft de productie nu minder terug te schroeven dan de rest: in plaats van 400.000 vaten gaan er 100.000 vaten vanaf. Daarom ging het land nu wel akkoord met de deal.

Begin dit jaar kostte een vat olie nog 70 dollar en vlak voor de coronacrisis stond de olieprijs nog op 50 dollar per vat. In de crisis werd dat 21 dollar, inmiddels staat een vat op 32 dollar.