OPEC en Rusland beperken olieproductie om 'verbijsterende terugval' op te vangen

De OPEC wil samen met Rusland en andere olieproducerende landen de olieproductie verlagen met meer dan 10 procent. De olieprijs is ingestort door de coronacrisis en een prijzenoorlog tussen Rusland en OPEC-leider Saudi-Arabië.

De groep OPEC+ wil de dagelijkse productie met 10 tot 11 miljoen vaten terugschroeven om de gekelderde vraag naar olie op te vangen en de olieprijs weer op te krikken. Volgens de olieminister van Saudi-Arabië is het de bedoeling dat de productiebeperking voor langere tijd gaat gelden, mogelijk zelfs tot 2022.

De OPEC wil ook nog andere olieproducerende landen overhalen mee te doen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Noorwegen. Rusland zou erop staan dat vooral de VS meedoet. Die landen zouden samen nog eens vijf miljoen vaten moeten inleveren. Op de G20-top van energieministers van vrijdag zouden beslissingen kunnen vallen.

De VS heeft nog niets toegezegd en wijst erop dat de Amerikaanse olieproductie door de lage olieprijs al terugloopt met circa 2 miljoen vaten per dag in 2021.

Na de bekendmaking van het OPEC-besluit daalde de olieprijs tot 32 dollar voor een vat Brent-olie, na eerder vandaag nog met 10 procent te zijn gestegen. De oliemarkt lijkt geschrokken van de enorme impact van de coronacrisis op de olievraag en de verhoudingsgewijs magere inzet van de OPEC.

Verschrikkelijk

De lage olieprijs is de belangrijkste reden voor de olieproductiebeperking. Begin maart wilde de OPEC de olieproductie al verminderen, maar toen kreeg de organisatie Rusland niet mee. Uit woede begon Saudi-Arabië een prijzenoorlog door de olieprijzen te verlagen en de olieproductie zelfs op te schroeven, maar Rusland liet zich niet vermurwen. De olieprijzen stortten verder in.

Daaroverheen denderde nog eens de coronacrisis. Door de economische ineenstorting wereldwijd valt de vraag naar olie helemaal weg. In een maand tijd is alles op zijn kop gezet en is de brandstofvraag met 30 procent gedaald. "Er is een verschrikkelijk gat gevallen tussen vraag en aanbod, iets dat we nog nooit eerder hebben gezien" aldus OPEC-secretaris Mohammed Barkindo.

"Begin maart was de verwachting nog een groei van de olievraag met 100.000 vaten per dag, nu kijken we aan tegen een krimp van 6,8 miljoen vaten per dag, de komende maanden loopt dat op naar 12 miljoen vaten. Dat zijn ongekende en verbijsterende cijfers."

Drijven op olie

Dagelijks worden ongeveer 100 miljoen vaten olie opgepompt, zo'n 15,9 miljard liter. De VS is dankzij schalie-olie uitgegroeid tot 's werelds grootste olieproducent met 13 miljoen vaten per dag, gevolgd door Saudi-Arabië met 12 miljoen vaten. Rusland is de nummer drie met 11,3 miljoen vaten.

Brent-olie kostte begin dit jaar nog bijna 70 dollar per vat, vlak voor de OPEC-crisis kostte olie 50 dollar, door de prijzenoorlog en de coronacrisis daalde de olieprijs zelfs naar 21 dollar. Olie kost nu inmiddels weer 32 dollar. De lage olieprijs is een ramp voor veel OPEC-landen omdat ze de belangrijkste bron van inkomsten vormen voor de schatkist, ze drijven letterlijk en figuurlijk op olie.